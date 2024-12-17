В Богородском округе планируют реконструировать котельную в 2026 году

В Богородском округе планируют реконструировать котельную «Авдотьино-Нижняя» с увеличением мощности, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации котельной „Авдотьино-Нижняя“ с увеличением мощности в Богородском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Реконструкция котельной „Авдотьино-Нижняя“ с увеличением мощности до 4,6 МВт по адресу: Московская область, г. о. Богородский, г. Ногинск, д. Авдотьино, ул. Нижняя, д. 6б (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки реконструировать котельную, оборудование котельной расположить в существующем здании котельной. Мощность котельной после реконструкции — 4,6 МВт.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.