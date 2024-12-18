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В Богородском округе объявлены конкурсы на выполнение работ по содержанию дворов

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по содержанию дворовых территорий Богородского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по содержанию дворовых территорий Богородского городского округа (территории 1-9). Так, например, в рамках проведения закупки, относящейся к участку территории № 1, уборочная площадь дворовых территорий составит 148 207,5 кв. метров, включая 24 детских площадки.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Богородского городского округа.

Выполнение работ планируется к проведению в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.