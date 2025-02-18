В Богородском округе многоквартирные дома обслуживают 24 управляющие компании

Всего в округе в настоящее время свою деятельность по обслуживанию 1 612 домов осуществляют 24 управляющие организации.

Данное мероприятия планируется проводить раз в квартал, первое в этом году запланировано на 29 марта.

День открытых дверей — это по-прежнему актуальный, востребованный формат коммуникации собственников и нанимателей жилья с управляющей компанией. Он дает возможность председателям МКД и жителям задать вопросы специалистам управляющей компании и получить квалифицированные ответы, а также получить консультацию по интересующим темам в сфере ЖКХ.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Московской области» стартовала в 2014 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С 2016 года она проводится четыре раза в год и носит тематический характер. Опыт прошлых лет доказал значимость и эффективность подобной формы взаимодействия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.