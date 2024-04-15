В Богородском городском округе модернизируют теплоснабжающее хозяйство

В решении межведомственной рабочей группы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса зафиксированы мероприятия, которые планируется реализовать в рамках краткосрочной и долгосрочной программы.

Для того чтобы снизить риски аварийности в будущем отопительном сезоне, в 2024 году в Богородском г. о. планируется выполнить капитальный ремонт четырех котельных: трех из них — в городе Ногинск (котельная «Ревсобраний-2», котельная «Климова-2», котельная ННФ) и одной — в г. Электроугли (котельная «Электроугли»). Дополнительно в план мероприятий на текущий год может быть включен капитальный ремонт тепловых сетей муниципалитета.

«По теплосетям региона нам предстоит много работы. Важной частью формирования программы модернизации является опрессовка сетей. После того как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на более чем 300 км сетей региона. Те участки, где будут выявлены порывы, дополнительно включим в Госпрограмму и начнем ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно» — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках долгосрочной программы 2024–2026 гг. в Богородском г. о. планируется строительство нескольких новых источников теплоснабжения. К примеру, блочно-модульной котельной (БМК) в г. Ногинске на ул. Жарова, БМК в г. Электроугли в мкр. Вишняковские Дачи и др. Также ряд котельных в округе необходимо реконструировать, в частности, котельную № 2 в с. Кудиново, котельную «Авдотьино-Советская» в д. Авдотьино вместе со строительством участков тепловых сетей и присоединением тепловых нагрузок к котельной «Авдотьино-Нижняя». Помимо этого, в г. Ногинске планируется выполнить капитальный ремонт участков теплосети от котельной «Заречье» до ЦТП-1.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в настоящее время в Подмосковье сформировано четыре рабочие группы по теплоснабжению: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Члены Рабочих групп выезжают на объекты, производят проверку фактов и решений, изложенных на Штабах, а также контролируют ход исполнения мероприятий. На сегодняшний день осуществлено порядка 70 выездов, подписаны решения Штаба по всем муниципалитетам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.