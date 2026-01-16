В Балашихе завершили капитальный ремонт фасада дома

Капитальный ремонт фасада четырехэтажного кирпичного дома 1960 года постройки по адресу микрорайон ЦОВБ, дом 11, в Балашихе завершили, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Балашихе завершили капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу микрорайон ЦОВБ, дом 11. Работы стартовали в августе 2025 года и включали обновление фасада без утепления с последующей покраской в нейтральный цвет, ремонт кирпичной кладки, входной группы, а также укрепление металлических стоек и решеток ограждений.

В ходе ремонта заменили системы наружного водостока и балконные блоки. Общая площадь выполненных работ превысила 1 700 квадратных метров.

На всех этапах специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, проводили регулярные проверки качества, объема работ и соблюдения строительных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.