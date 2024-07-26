В Балашихе улучшили водоснабжение для более чем 50 тыс жителей

Под руководством министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Балашихинские коммунальные системы (БКС) продолжают реализовывать мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения. За прошедшую неделю были выполнены значительные работы по очистке и промывке водопроводных и канализационных систем. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для повышения бактериологических и физико-химических характеристик воды БКС регулярно проводят очистки и промывки резервуаров чистой воды. В частности, на водозаборном узле (ВЗУ) № 1-5 в микрорайоне Заря была произведена очистка двух резервуаров чистой воды общим объемом 1 000 куб. метров. Этот ВЗУ обеспечивает водой более 26 тыс. жителей. Аналогичные работы были выполнены на ВЗУ № 2-4 в микрорайоне Ольгино, где очищены и промыты два резервуара объемом 2 000 куб. метров ВЗУ микрорайона Ольгино обслуживает более 25 тыс. человек.

Сотрудники Балашихинских коммунальных систем также регулярно проводят чистку приемных резервуаров на канализационных насосных станциях (КНС) для предотвращения загрязнения и засоров. Так, на КНС № 2-10 в микрорайоне Агрогородок была проведена очистка и промывка приемного резервуара.

Кроме того, были выполнены следующие мероприятия:

ликвидировано 19 утечек на водопроводных сетях;

промыто 5 километров водопроводных сетей;

очищено 2 водопроводных колодца;

отремонтирован 1 водопроводный колодец;

отремонтированы 2 водопроводные колонки;

промыто 1 700 метров канализационных сетей;

устранено 32 засора;

очищено 27 канализационных колодцев;

отремонтированы 11 канализационных колодцев;

очищено 49 насосов;

отремонтированы 5 насосов.

«Балашихинские коммунальные системы продолжают проводить комплексные мероприятия для обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения. Очистка и промывка резервуаров и сетей позволяют поддерживать высокий уровень санитарной безопасности и надежности систем», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.