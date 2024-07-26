В Балашихе улучшили водоснабжение для более чем 50 тыс жителей
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Под руководством министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Балашихинские коммунальные системы (БКС) продолжают реализовывать мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения. За прошедшую неделю были выполнены значительные работы по очистке и промывке водопроводных и канализационных систем. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Для повышения бактериологических и физико-химических характеристик воды БКС регулярно проводят очистки и промывки резервуаров чистой воды. В частности, на водозаборном узле (ВЗУ) № 1-5 в микрорайоне Заря была произведена очистка двух резервуаров чистой воды общим объемом 1 000 куб. метров. Этот ВЗУ обеспечивает водой более 26 тыс. жителей. Аналогичные работы были выполнены на ВЗУ № 2-4 в микрорайоне Ольгино, где очищены и промыты два резервуара объемом 2 000 куб. метров ВЗУ микрорайона Ольгино обслуживает более 25 тыс. человек.
Сотрудники Балашихинских коммунальных систем также регулярно проводят чистку приемных резервуаров на канализационных насосных станциях (КНС) для предотвращения загрязнения и засоров. Так, на КНС № 2-10 в микрорайоне Агрогородок была проведена очистка и промывка приемного резервуара.
Кроме того, были выполнены следующие мероприятия:
- ликвидировано 19 утечек на водопроводных сетях;
- промыто 5 километров водопроводных сетей;
- очищено 2 водопроводных колодца;
- отремонтирован 1 водопроводный колодец;
- отремонтированы 2 водопроводные колонки;
- промыто 1 700 метров канализационных сетей;
- устранено 32 засора;
- очищено 27 канализационных колодцев;
- отремонтированы 11 канализационных колодцев;
- очищено 49 насосов;
- отремонтированы 5 насосов.
«Балашихинские коммунальные системы продолжают проводить комплексные мероприятия для обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения. Очистка и промывка резервуаров и сетей позволяют поддерживать высокий уровень санитарной безопасности и надежности систем», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.