сегодня в 14:23

В Балашихе стартовали работы по капитальному ремонту теплосетей

В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха ведутся капитальные ремонтные работы на тепловых сетях, расположенных на улицах Адмирала Нахимова, Адмирала Макарова, Адмирала Кузнецова, Дружбы, Победы и Цветочной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе реализации проекта осуществляется замена изношенных участков трубопроводов на новые, оснащенные пенополиуретановой (ППУ) изоляцией. Такие меры приведут к заметному росту энергоэффективности системы и снижению тепловых потерь в процессе транспортировки ресурса к конечным потребителям.

«Мы заменили более километра старых сетей 1964 года, которые имели износ около 80%. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное теплоснабжение социальных и жилых объектов, повысить качество коммунальных услуг для населения», — отметил директор МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» Николай Говричев.

Реализация указанных мероприятий служит ключевым этапом в программе повышения надежности инфраструктуры жизнеобеспечения Балашихи.

Все работы планируют завершить к концу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.