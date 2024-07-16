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В Балашихе проводят работы по улучшению водоснабжения

Балашихинские коммунальные системы (БКС) продолжают активно работать над поддержанием высокого качества воды в городе Балашиха. За прошедшую неделю было выполнено множество плановых и аварийно-восстановительных работ, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На водозаборном узле (ВЗУ) № 1-16 в мкр. Кучино проведена промывка и очистка резервуара чистой воды объемом 1 тыс. куб. метров, обслуживающего более 11 тыс. жителей. Аналогичные работы выполнены на ВЗУ № 2-4 в микрорайоне Ольгино, где резервуар объемом 1 тыс. куб. метров обслуживает более 25 тыс. жителей.

Кроме того, выполнены следующие работы:

промыт и очищен приемный резервуар объемом 6 кубических метров на канализационной насосной станции № 2-10 в микрорайоне Агрогородок.

ликвидировано 20 утечек на водопроводных сетях.

промыто 11 километров водопроводных сетей.

очищено 10 и отремонтировано 6 водопроводных колодцев.

промыто 1 820 метров канализационных сетей.

устранено 33 засора.

очищено 23 и отремонтировано 6 канализационных колодцев.

очищено 47 и отремонтировано 3 насоса.

«Постоянная работа по поддержанию и улучшению водоснабжения является приоритетом для нашего региона. Благодаря слаженной работе БКС, тысячи жителей Балашихи ежедневно получают качественную воду», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.