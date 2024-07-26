В Балашихе проверили капремонт многоквартирных домов

Проверку качества работы организовал депутат городского совета Балашихи, муниципальный координатор партпроекта «Единой России» — «Школа Грамотного потребителя» Николай Говричев. Вместе с жителями округа в мероприятии приняли участие региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа Грамотного потребителя» Наталья Абросимова и члены Общественного совета Лариса Евтушенко и Алла Козина.

По словам Натальи Абросимовой, «Единая Россия» на местах внимательно следит за качеством работ на всех объектах, которые вошли в Народную программу партии.

«Каждый объект, включенный в программу — это прямой наказ жителей территорий. Наша принципиальная задача, чтобы ни один из них не потерялся, а результат удовлетворял запросам жителей», — заявила Абросимова.

Она отметила, что в доме адресу мкр Северный, 41 согласно проекту, включают в себя ремонт фасада, в том числе — его утепление и облицовку. Подрядчиком выступает ООО «МСК Групп».

«Осмотрев текущий ход работ, отмечу, что сроки строго соблюдаются, качество работ на уровне, а сами жильцы довольны. Мы видим, что Фонд капитального ремонта максимально открыт для взаимодействия с собственниками, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать высокий уровень выполнения работ. Тем не менее, партия продолжит следить за объектами и после сдачи всех работ, что бы в процессе эксплуатации у жителей не возникало никаких жалоб или претензий», — добавила Наталья Абросимова.

Также по отдельному поручению депутата Госдумы Александра Когана, партийцы проверили готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. Так, на объекте по адресу мкр Северный, 106 былипроверены работы по замене части инфраструктуры горячего водоснабжения, а также устройство вентиляции на насосной станции (ПНС).

«Ранее в этом доме качество воды, было не очень хорошего качества, после проведенных работ, жители отметили, что ситуация изменилась в лучшую сторону», — сказала Абросимова.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.