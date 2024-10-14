В Балашихе проведут капремонт более 3 км участков тепловых сетей

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от Котельной № 1-1 на участках: от ТК-7а у д. 68, ш. Энтузиастов до ТК-21а у д. 11, ул. Фадеева, от ТК-30 у д. 76, ш. Энтузиастов до ЦТП 6-27, от ТК-10а у д. 7, ул. Фучика до ТК-10б у д. 4/6, ул. Фучика, от ТК-11 у школы № 23 до ТК-13 у д. 3, ул. Фучика, от ТК у д. 67, пр. Ленина до ЦТП 1-14, от ТК на пр. Ленина до ЦТП 2-14, от ТК10б до ТК14а, от ТК28а до ТК 9-2, от ТК6а до ЦТП 5-27, от ТК10б до ТК28а, от ТК 4-24 до ЦТП 3-24; от ЦТП № 1/14 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Терешковой, около д. 5 на участках: от ТК 1-1/14 до д. 15 по ул. Терешковой, от д. 15 до д. 13 по ул. Терешковой, от ЦТП № 2/14 по адресу: г. о. Балашиха, пр. Ленина, около д. 53 на участках: от ТК2-2/14 до ул. Быковского, д. 10, от ТК2-2/14 до ТК2-4/14, от ЦТП № 4/27 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Фадеева, около д. 1 на участках: от д. 1 до д. 3 ул. Фадеева, от ЦТП № 5/27 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Фадеева, около д. 9 на участках: от ЦТП 5-27 до ТК 5-2а по ш. Энтузиастов, от ЦТП № 7/27 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Некрасова, около д. 13 на участках: от ТК 7-5 до ТК 7-3; от Котельной ПАО «Криогенмаш» на участках: от ЦТП 1-25 до ЦТП 2-25, от ТК2 до ЦТП 2-25, от т.55 до ЦТП 1-25, от ТК4 до ТК8, от ТК1а до ТК1б, от ТК-23 до ТК-26 по ул. Комсомольская, от ТК-26 до ТК-27 по ул. Комсомольская, от ТК4 до ТК16, от ТК 26 до ТК 29, от ТК 1 до ТК 2 (в т. ч. ПИР). Общая протяженность участков тепловых сетей 3943,00 м. п.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.