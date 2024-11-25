В Балашихе пресекли незаконный сброс строительных отходов

В Балашихе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. В округе пресекли нарушение в микрорайоне Сакраменто на улице Садовой. Для выявления нарушений используются камеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Правонарушители использовали автофургоны для перевозки и выгрузки строительных отходов.

Камеры зафиксировали номерные знаки автомобилей, из которых произошел выброс мусора. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы.

Строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам и не включены в счет за вывоз мусора. Не допускается выброс таких отходов в контейнерные баки, также их нельзя оставлять на территории контейнерной площадки. Для этого необходимо заключить соглашение с лицензированными организациями для утилизации и вывоза таких отходов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.