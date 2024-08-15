В Балашихе повысили надежность электроснабжения 10 МКД и теплового пункта

Специалисты «Мособлэнерго» в конце июля 2024 года повысили надежность электроснабжения центрального теплового пункта и 10 многоквартирных домов Балашихи, расположенных на ул. Шоссе Энтузиастов и Некрасова. В подстанции, питающей эти здания, были проведены работы для улучшения качества подачи электроэнергии потребителям и снижения рисков возникновения технологических нарушений в сетях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В РТП-210 энергетики заменили трансформатор номинальной мощностью 630 кВА, исчерпавший свой эксплуатационный ресурс, на трансформатор с улучшенными техническими характеристиками мощностью 1000 кВА. Работы были выполнены в рамках текущей эксплуатации электрооборудования — в ходе планового осмотра работники компании выявили дефекты трансформатора и за короткий срок заменили его.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории г. о. Балашиха и г. Реутов, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы «Мособлэнерго», а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.