В Балашихе полностью восстановили теплоснабжение

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Причиной перебоя с горячей водой в Балашихе стало скачок напряжения

Причиной кратковременного перебоя с подачей горячей воды в многоэтажный дом микрорайона Авиаторов в Балашихе стало скачок напряжения, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.

«В связи со скачком напряжения в 9:48 произошёл технологический сбой на котельной. Подача отопления в дома не прекращалась. Электроснабжение в полном объёме восстановлено в 10:35», — сказано в сообщении.

Сейчас параметры отопления и горячего водоснабжения соответствуют нормативным значениям, уточнили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях жители многоэтажки жаловались на остановившуюся котельную и едва теплую воду к кранах.