В Балашихе отремонтировали около 1 км теплосетей

В Балашихе капитальный ремонт теплосетей на пересечении улиц Кудаковского и Свердлова близится к завершению. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, эффективности и отрасли обращения с отходами», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущем этапе реализации проекта достигнуты важнейшие показатели. На улицах Калинина и Кудаковского смонтированы новые трубопроводы суммарной длиной около километра. Ключевым этапом стало выполнение врезки с параллельным демонтажем устаревшей обводной линии. В работах задействовали порядка 40 опытных специалистов и современную строительную технику.

Модернизация тепловых сетей предполагает использование инновационных материалов. Применение труб с ППУ‑изоляцией позволяет добиться лучшей энергоэффективности и заметно увеличить срок их службы. Внедрение системы оперативного дистанционного контроля дает возможность коммунальным службам оперативно выявлять и ликвидировать утечки на проблемных участках трубопровода.

«Этот ремонт — важный вклад в развитие городской инфраструктуры. Мы благодарим жителей за понимание временных неудобств, которые были необходимы для создания стабильной и надежной системы теплоснабжения», — отметили в пресс-службе Балашихинских Коммунальных Систем.

В результате модернизации повышается качество теплоснабжения, уменьшается число утечек, вероятность аварийных ситуаций существенно сокращается.

Все работы планируют завершить к концу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.