В Балашихе обсудили работу общественного транспорта и ЖКХ

Встреча с жителями Балашихи в формате выездной администрации прошла в школе № 5 на улице Главной, 35, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы присутствующих отвечали заместители главы городского округа Михаил Объедков и Максим Сидоркин. В обсуждении также приняли участие начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун, исполняющая обязанности начальника управления благоустройства Юлия Левковская, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Александр Евсюткин и представители управляющих компаний.

Жителей микрорайона Ольгино волновали вопросы своевременной уборки улиц от снега, работы общественного транспорта и ЖКХ.

«Мы регулярно проводим выездные администрации и обсуждаем волнующие жителей вопросы. Темы затрагивают различные сферы жизни города. Из-за сильных снегопадов сегодня вопрос уборки территорий самый главный. Также обсудили благоустройство детских площадок, дорог, работу управляющих компаний. Вместе с профильными коллегами ответили на интересующие вопросы жителей и взяли на контроль проблемы, требующие время на их решение», — подчеркнул Михаил Объедков.

На встрече также обсудили вопросы освещения пешеходных переходов, установки искусственных неровностей на дорогах, ремонта труб в жилых домах. Все обращения жителей были зафиксированы в протоколе и взяты в работу профильными специалистами.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов городского округа в ставшем уже традиционным формате выездной администрации. Участие в таких встречах начальников управлений администрации Балашихи и управляющих организаций позволяет напрямую обращаться к профильным специалистам в режиме одного окна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.