В Балашихе обновили оборудование на канализационной насосной станции
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В микрорайоне Дзержинского Балашихи специалисты Балашихинских коммунальных систем завершили обновление оборудования на канализационной насосной станции № 1–7, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На канализационной насосной станции № 1–7 в микрорайоне Дзержинского Балашихи провели обновление оборудования. Работы выполнялись поэтапно с учетом состояния техники и эксплуатационных требований.
В рамках обновления полностью заменили один из насосных агрегатов, выполнили его монтаж и точную выверку по уровню, а также подключили трубопроводы без образования натяжений. Второй насос прошел ремонт рабочего колеса, где устранили эрозионные повреждения.
После завершения работ специалисты провели пусконаладочные мероприятия. Оба агрегата введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме. Сейчас станция оснащена тремя насосными агрегатами и обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения.
Все работы соответствуют технической документации, отраслевым стандартам и требованиям безопасности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.
«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.