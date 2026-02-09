В Балашихе обновили оборудование на канализационной насосной станции

На канализационной насосной станции № 1–7 в микрорайоне Дзержинского Балашихи провели обновление оборудования. Работы выполнялись поэтапно с учетом состояния техники и эксплуатационных требований.

В рамках обновления полностью заменили один из насосных агрегатов, выполнили его монтаж и точную выверку по уровню, а также подключили трубопроводы без образования натяжений. Второй насос прошел ремонт рабочего колеса, где устранили эрозионные повреждения.

После завершения работ специалисты провели пусконаладочные мероприятия. Оба агрегата введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме. Сейчас станция оснащена тремя насосными агрегатами и обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения.

Все работы соответствуют технической документации, отраслевым стандартам и требованиям безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.