В Балашихе модернизируют более 10 объектов инженерных сетей

В период 2025-2027 запланировано большое количество работ по капитальному ремонту теплоснабжения в нескольких микрорайонах городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для Балашихи вопросы ЖКХ остаются приоритетными. Мы продолжаем системную работу по модернизации и повышению качества услуг. Одной из главных задач на ближайшие годы является модернизация и повышение надежности теплоноснабжения в округе», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

На котельной № 1-1 планируют заменить все основное оборудование, реконструируют систему водоснабжения и дымовой трубы. Помимо этого, установят полностью новую систему автоматизации котельной, восстановят кладку, кровлю здания и благоустроят территорию котельной. На котельной № 2-35 заменят все основное оборудование, восстановят полную работоспособность резервного топливного хозяйства. Сделают капитальный ремонт дымовой трубы, реконструируют систему электроснабжения и приведут строительные конструкции к проектным параметрам.

Также в рамках работ проведут капитальный ремонт участков тепловых сетей:

на котельной 1-1 и ПАО «Криогенмаш»;

от котельной № 1-3 от дома № 4 на улице Калинина до дома 16/5 на улице Свердлова;

на котельной № 2-10;

на котельной № 2-35;

на котельной № 1-3 от дома 16/5 до дома 15/3 на улице Свердлова, от дома 15/3 на улице Свердлова до ЦТП № 12 в микрорайоне № 19;

от ТЭЦ-23 в микрорайоне Янтарный и микрорайоне Изумрудный.

В микрорайоне Заря проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне Железнодорожный пройдет капитальный ремонт сетей водоснабжения. Там же построят участок сетей водоснабжения, который охватит более 150 тысяч жителей. Это позволит обеспечить людей чистой питьевой водой, снизить аварийность.

Также проведут реконструкцию самотечного канализационного коллектора от улицы Солнечная до улицы Советская и напорного канализационного коллектора от улицы Советская до улицы Парковая. Все работы проведут в 2025–2027 годах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.