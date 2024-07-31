В Балашихе газифицировали блочно-модульную котельную

Специалисты «Мособлгаза» провели работы по газификации блочно-модульной газовой котельной мощностью 1,26 мегаватт для производственно-складских помещений компании ООО «Ларс», расположенной в селе Новый Милет городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Складской комплекс «Ларс» оказывает услуги аренды складских помещений общей площадью 7 тыс. кв. метров.

Данная котельная станет надежным источником тепла и горячей воды для сотрудников предприятия, обеспечивая комфортные условия труда и способствуя эффективному выполнению производственных задач.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.