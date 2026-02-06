В Апрелевке завершили строительство канализационного коллектора длиной 1,6 км

В Апрелевке завершили работы по капитальному ремонту канализационной сети от канализационно-насосной станции № 222 на улице Маяковского до торгового центра «Мелодия». Новая система водоотведения проходит по семи улицам: Апрелевская, Августовская, Сентябрьская, Октябрьская, Ноябрьская, Декабрьская и Маяковского.

В составе коллектора — 350 метров трубы диаметром 800 мм для сбора стоков с крупных объектов, 540 метров трубы диаметром 500 мм для подключения жилых кварталов и социальных объектов, а также 740 метров трубы диаметром 400 мм для точечного подключения домов и зданий. Трубы уложены на глубине от 4 до 6 метров, что соответствует современным стандартам долговечности и устойчивости.

Обновленная инфраструктура обеспечивает стабильное водоотведение для трех школ, восьми детских садов, двух поликлиник, 32 многоквартирных домов с населением более 4 000 человек и 260 частных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.