В Апрелевке реконструировали ЛЭП для надежности электроснабжения 30 домов

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В целях улучшения качества электроснабжения 30 потребителей частного сектора Апрелевки специалисты «Мособлэнерго» в июле реконструировали воздушную линию электропередачи на 1-й Нижней улице, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В ходе работ на ВЛ-0,4 кВ смонтировано 170 м самонесущего изолированного провода. Ранее передача электроэнергии осуществлялась по неизолированному проводу, который за время эксплуатации исчерпал свой ресурс, что являлось причиной потерь в сетях и снижения качества электроснабжения потребителей. Работы выполнены в рамках мероприятий по технологическому присоединению нескольких новых потребителей, что также создаст ресурс для увеличения нагрузки на воздушную линию при подключении новых абонентов.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.



«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.