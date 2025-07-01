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В 9 МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

В июле сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в девяти подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

1 июля г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 72;

3 июля г. Раменское, ул. Крымская, д. 5;

8 июля г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 30Б;

10 июля г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8;

15 июля г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. ¼;

22 июля г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8;

24 июля г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Леваневского, д. 2А;

29 июля г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3;

31 июля г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.