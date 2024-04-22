В 8 жилых комплексах Подмосковья провели субботники

В подмосковных жилых комплексах выходные последних двух недель прошли в активном формате. Проведено 10 необычных субботников, посвященных тонкостям раздельного сбора отходов и заботе об окружающей среде. В субботниках приняли участие более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Специалисты ПИК-Комфорт и «‎РЕ.АКЦИИ» организовали познавательные лекции об особенностях утилизации отходов и о различиях фракций, которые требуют специального подхода. Например, здесь же жители смогли сдать зубные щетки, пластиковые карты, контейнеры для линз, крышки от бутылок и кофейных стаканчиков — предметы, которые отличаются от обычного пластика при переработке.

В акции с большим интересом принимали участие и маленькие жители. Специально для них были организованы интерактивные викторины и лекции об окружающем мире и экологии в игровом формате. Также во время акции был организован соседский своп, где жители смогли обменяться детскими игрушками, подарив им вторую жизнь.

Субботники прошли на территориях жилых комплексов: ЖК «Жулебино парк» и ЖК «Люберецкий» округа Люберцы, ЖК «Бутово парк 2» и ЖК «Восточное бутово» Ленинского округа, ЖК «Митино парк», ЖК «Ильинские луга» Красногорска, ЖК «Ярославский» в округе Мытищи и ЖК «Измайловский лес» в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.