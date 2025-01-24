сегодня в 12:51

В 8 домах Долгопрудного временно ограничили подачу тепла и горячей воды

В связи с технологическим сбоем на тепловых сетях в пятницу с 10:00 до 16:00 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по адресу: Долгопрудный, ул. Спортивная, дом № 11а. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» пояснили, что будет произведено временное ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения по адресам:

Лихачевское шоссе, дом № 6к.4;

ул. Спортивная, дома № 11, 11а, 11б, 13;

Новый бульвар, дома № 18, 20, 22.

После завершения ремонтно-восстановительных работ заполнение и нагрев системы от котельной до жилых домов происходит в течение 3-5 часов в зависимости от объема заполнения системы и количества отключенных многоквартирных домов.

В случае возникновения вопросов можно будет в круглосуточном режиме обращаться по следующим телефонам:

8 (495) 408-72-22 единая дежурная диспетчерская служба города Долгопрудного Московской области;

8 (495) 408-63-94, 8 (495) 576-81-18, диспетчерская служба МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества оказываемой услуги по горячему водоснабжению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.