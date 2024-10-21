В 75 населенных пунктах Можайска обновлены электрические сети

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В течение сезона сотрудниками филиала компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» были капитально отремонтированы 65 трансформаторных подстанций мощностью 10/0,4 кВ, заменены 84 трансформатора на более мощные. Специалистами были смонтированы и введены в эксплуатацию 32 новые трансформаторные подстанции, сообщает пресс-служба администрации Можайского горокруга.

На участках воздушных линий 0,4; 6-10 кВ энергетики заменили более 28 километров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод, произведенный из современного технологичного материала, имеющего повышенную износостойкость и долговечность. Около 3,5 км провода было обновлено на участке кабельных линий распределительной сети.

Работы были проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса Можайского городского округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.