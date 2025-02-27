В 7 округах Подмосковья устранили 414 засоров за неделю

Специалисты «Коммунальных систем Московской области» за неделю устранили 414 канализационных засоров в 7 городских округах Восточного Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Также было ликвидировано 103 технологических сбоя, в числе которых: 66 — на сетях водоснабжения, 25 — на сетях водоотведения, 12 — на сетях теплоснабжения.

Большая часть работ проводилась без отключения ресурса, с минимальными неудобствами для жителей.

Помимо этого, были отработаны более 400 заявок жителей из Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатуры, Электростали, Богородского и Лосино-Петровского городских округов.

Большая часть обращений была связана именно с засорами на сетях водоотведения.

Основная причина засоров — нецелевое использование канализации, а именно сброс нерастворимых веществ и материалов. В сетях были обнаружены килограммы тряпок, влажных салфеток и гигиенических средств, которые формируют плотные пробки и могут привести к серьезным последствиям — авариям, дорогостоящему ремонту, затоплению и повреждению имущества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.