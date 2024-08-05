В 57 муниципалитетах Подмосковья проверено свыше 80% тепловых сетей

На минувшей неделе ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировала 248 технологических нарушений в коммунальных сетях Подмосковья. Из них 76 случаев касались горячего водоснабжения, 31 — холодного водоснабжения и 140 — электроснабжения. За неделю оперативные группы выполнили 117 выездов в муниципальные образования региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, в 57 муниципалитетах проверено более 80% тепловых сетей — 8 496 км из 10 606. За этот период было выявлено 1 324 утечки и проведено 2 918 выездов в муниципальные образования. Полную проверку тепловых сетей завершили уже 18 муниципалитетов.

«Такая тщательная проверка и оперативное реагирование на выявленные проблемы помогают нам минимизировать риски и обеспечить стабильное и надежное функционирование всех систем ЖКХ», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего с начала года специалисты МОС АВС совершили 5 511 выездов, из которых 880 были выполнены рабочими бригадами, а 4 631 — оперативными группами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.