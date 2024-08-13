В 50 жилых домах Люберец проводят капитальный ремонт

сегодня в 16:30

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В настоящее время специалисты ведут работы в 50 МКД, всего до конца года планируют привести в порядок 153 объекта, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В текущем году в плане проведение капитального ремонта в 153 многоквартирных домах: в городе Люберцы — 78, Малаховка — 36, Красково — 19, Октябрьский — 8, Томилино — 12. В настоящее время в работе находятся 50 многоквартирных домов. Полностью капитальный ремонт завершен в 28 жилых домах», — отметил Волков.

Он пояснил, что все общестроительные работы проводят две подрядные организации: ООО «ВАТАГА» и АО «ЛГЖТ».

«В рамках ремонта в многоквартирных домах производится замена внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения, ремонт фасада и крыш», — уточнил Владимир Волков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.