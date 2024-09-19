В 4 МКД по ул Школьной в Дзержинском повысили надежность электроснабжения

Специалисты АО «Мособлэнерго» провели работы для повышения надежности электроснабжения 4 многоквартирных домов, расположенных на улице Школьная в городском округе Дзержинский. В этих МКД проживает более 300 жителей. Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Энергетики реконструировали четыре кабельные линии КЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-207, которые обеспечивают электроэнергией дома № 1, 2, 3, 4 по ул. Школьной. Протяженность линий составляет 240 м. Реконструкция данных КЛ позволила улучшить их пропускную способность, обеспечить качественной электроэнергией жителей 4 МКД и снизить риск внештатных ситуаций.

В муниципалитете специалисты АО «Мособлэнерго» в этом году планируют отремонтировать 1,4 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, и заменить оборудование в 6 трансформаторных подстанциях. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта были выполнены летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.