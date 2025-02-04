В 36 округах Подмосковья проведут работы по обеспечению надежности электроснабжения

Министерство энергетики Московской области утвердило программу повышения надежности электроснабжения потребителей на 2025 год. Программа будет реализована силами специалистов энергосетевых компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в 36 городских и муниципальных округах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с администрациями муниципалитетов определен перечень мероприятий. Их цели — повысить надежность работы электрических сетей, снизить количество технологических нарушений на объектах электроэнергетики, а значит, и количество обращений от жителей по вопросам подачи электричества, и в целом повысить качество услуг электроснабжения в регионе.

«Электроснабжение — это основа современной жизни, фундамент комфорта каждого человека. В 2025 году мы продолжаем реализацию нашей Программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Большое внимание уделяем тем населенным пунктам, где наблюдается резкий прирост населения, а значит, повышается потребление электроэнергии, а также местам, где было зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей в прошлом году», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Энергетиками «Мособлэнерго» запланирована работа по строительству, ремонту и реконструкции 333 электрообъектов по Программе повышения надежности электроснабжения потребителей 2025 года в 35 муниципалитетах Подмосковья. Среди них

1. Балашиха,

2. Богородский,

3. Волоколамский,

4. Воскресенск,

5. Домодедово,

6. Дубна,

7. Егорьевск,

8. Истра,

9. Кашира,

10. Клин,

11. Коломна,

12. Красногорск,

13. Ленинский,

14. Лобня,

15. Лыткарино,

16. Люберцы

17. Мытищи,

18. Наро-Фоминский,

19. Одинцовский

20. Орехово-Зуевский,

21. Павловский Посад,

22. Подольск,

23. Пушкинский,

24. Раменский,

25. Реутов,

26. Сергиево-Посадский,

27. Серебряные Пруды,

28. Серпухов,

29. Солнечногорск,

30. Ступино,

31. Химки,

32. Чехов,

33. Шатура,

34. Щелково,

35. Электросталь,

«Мособлэнерго» заменит почти 65 км проводов линий электропередачи (ЛЭП), капитально отремонтирует оборудование порядка 70 подстанций, реконструирует и построит около 100 км ЛЭП, а также 100 подстанций и распределительных пунктов. Помимо этого, компанией запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,5 га охранных зон вдоль ЛЭП, что также важно для стабильной подачи электроэнергии жителям.

«Россети Московский регион» в рамках утвержденной на 2025 год Программы повышения надежности электроснабжения потребителей также проведут работы в Балашихе, Воскресенске, Мытищах, Орехово-Зуево и Щелково, а еще — в Дмитровском м. о. (это 36-й округ). В этих округах будет проведена большая работа по модернизации электросетевого хозяйства.

К примеру, в Балашихе энергетики построят распределительную трансформаторную подстанцию, два блок-трансформатора, четыре комплектных распределительных устройства, а также смонтируют 34 км ЛЭП.

В Воскресенске запланировано строительство двух распределительных подстанций и прокладка более 29 км ЛЭП.

В Мытищах будет построено два блок-трансформатора и проложено более 24 км ЛЭП.

В Орехово-Зуево специалисты построят распределительную подстанцию, блок-трансформатор, смонтируют более 39 км ЛЭП.

В Щелково будет произведено строительство 5 распределительных подстанций, также там возведут два блок-трансформатора и смонтируют почти 94 км ЛЭП.

В Дмитрове в планах — строительство распределительной трансформаторной подстанции и 124 км ЛЭП.

«Для нас очень важно, чтобы электроэнергия стабильно подавалась нашим потребителям, ведь за каждым включенным светильником — жизнь семьи, работа больницы, успех бизнеса и благополучие всего региона. Понимаем всю важность данной работы и будем продолжать трудиться во благо наших жителей», — добавил Воропанов.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей — это региональная программа, которая реализуется по поручению Губернатора региона А. Ю. Воробьева с 2021 года. В 2024 году в программу были включены объекты в 33 округах. В этом году их количество увеличили до 35. Акцент делается на населенных пунктах с наибольшим количеством обращений от жителей. Помимо данной Программы, подмосковные электросетевые компании реализуют свои производственные программы, которые также нацелены на повышение качества электроснабжения жителей области. Все мероприятия по обновлению электросетевого хозяйства реализуются под контролем министерства энергетики Московской области.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.