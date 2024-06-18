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В 36 МКД Химок отремонтируют внутренние инженерные системы до конца года

В текущем году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Химки запланировано провести капитальный ремонт внутренних инженерных систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в 36 МКД. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы пройдут по следующим адресам: г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 9; г. Химки, мкр. Планерная, д. 15; г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 1/53; г. Химки, пр-кт. Мира, д. 8; г. Химки, пр-кт. Юбилейный, д. 3; г Химки, кв-л Свистуха, д. 1А; г. Химки, пр-кт. Юбилейный, д. 60 и др.

«Всего за трехлетний план программы фонда капитального ремонта до конца 2025 года в городском округе Химки будут отремонтированы внутренние инженерные системы в 44 многоквартирных домах», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В планах на текущий год в Подмосковье стоит замена инженерных коммуникаций водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в 860 домах.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более 5 тысячах многоквартирных домов», — дополнил Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность программы капремонта.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», — говорил губернатор.