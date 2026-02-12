В 355 домах Подмосковья пересчитали плату за отопление за прошлый год

Жителям 355 многоквартирных домов Подмосковья скорректировали плату за отопление за прошлый год на основании показаний общедомовых счетчиков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области провел ежегодную корректировку платы за отопление в домах с общедомовыми приборами учета. В 346 из 355 домов начисления уменьшились.

Корректировка проводится для домов, где оплата за отопление начисляется равными долями в течение года по средним значениям или нормативам, а не по текущим показаниям счетчика. В конце года управляющие компании фиксируют фактические показатели счетчиков и сравнивают их с суммами, предъявленными жильцам.

Если фактическое потребление тепла оказалось ниже расчетного, сумма платежа уменьшается, если выше — увеличивается. В платежных документах МосОблЕИРЦ корректировка отражается в графе «Перерасчеты»: положительное значение означает доначисление, отрицательное — снижение стоимости услуг.

МосОблЕИРЦ проверяет обоснованность перерасчетов и правильность применения тарифов. Итоговые суммы корректировки направляются органам местной власти для подтверждения. В 2025 году благодаря контролю расчетного центра удалось предотвратить необоснованное увеличение счетов за отопление на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.