В 3 округах Подмосковья продолжается реализация проекта «Светлый город»

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Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Сергиево-Посадский, Шатура, Мытищи, Павлово-Посадский, Пушкинский, Черноголовка, Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Мытищи, Пушкинский, Черноголовка.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.