В 26 подъездах семи многоквартирных домов округа Ступино проведут ремонт

Работы выполняются в рамках региональной программы «Мой подъезд» по следующим адресам: ул. Чайковского, д. 31; ул. Чайковского, д. 29; ул. Некрасова, д. 20; ул. Горького, д. 19/29; ул. Тимирязева, д. 62/28; ул. Тимирязева, д. 60; проспект Победы, д. 53.

Подмосковные строители выполнили обширный комплекс работ, включающий замену окон и дверей, покраску стен и потолков, установку новых почтовых ящиков и информационных стендов, монтаж энергосберегающего освещения и ремонт выходных групп.

«Программа «Мой подъезд» — это не только обновление инфраструктуры, но и возможность для жителей самим выбирать дизайн и оформление своих подъездов. Мы стремимся создать комфортную и безопасную среду для всех жителей области», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чтобы принять участие в выборе дизайна и оформления своего подъезда, необходимо присутствие на общем собрании с управляющей компанией и принятие совместного решения.

Все работы в Ступине проходили под строгим контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР», обеспечивающих соответствие выполненных работ технологическим нормам и правилам, а также использованию качественных строительных материалов. ГБУ МО «УТНКР» также участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, производя обследование пострадавших объектов и сопровождая каждый этап восстановительных работ.

Дополнительную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.