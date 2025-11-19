В 24 МКД Подмосковья отремонтировали внутренние инженерные системы
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, за месяц приняты капитальные работы внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 12 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, завершили работы в городских и муниципальных округах:
- Щелково;
- Пушкинский;
- Молодежный (ЗАТО);
- Егорьевск;
- Балашиха;
- Раменский и другие.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и повышение надежности электрической инфраструктуры многоквартирного дома.
Такие работы включают:
- замену распределительных устройств с ремонтом помещений электрощитовых;
- установку новых силовых магистралей и обновление этажных распределительных щитов;
- ремонт заземляющих устройств и замена общедомовой системы освещения;
- замену распределительных устройств, обновление электросетей и пусконаладочные работы.
Такой подход обеспечивает жителям стабильное и безопасное энергоснабжение, а также соответствует современным стандартам и требованиям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.