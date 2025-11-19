В 24 МКД Подмосковья отремонтировали внутренние инженерные системы

сегодня в 18:37

Специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, за месяц приняты капитальные работы внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 12 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, завершили работы в городских и муниципальных округах:

Щелково;

Пушкинский;

Молодежный (ЗАТО);

Егорьевск;

Балашиха;

Раменский и другие.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и повышение надежности электрической инфраструктуры многоквартирного дома.

Такие работы включают:

замену распределительных устройств с ремонтом помещений электрощитовых;

установку новых силовых магистралей и обновление этажных распределительных щитов;

ремонт заземляющих устройств и замена общедомовой системы освещения;

замену распределительных устройств, обновление электросетей и пусконаладочные работы.

Такой подход обеспечивает жителям стабильное и безопасное энергоснабжение, а также соответствует современным стандартам и требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.