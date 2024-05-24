В 2026 году модернизация коммунальной инфраструктуры Бронниц затронет 2 тыс жителей

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Бронницах, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

Он отметил, чтов 2026 году в Бронницах планируется строительство котельной на ул. Москворецкая, а также строительство 0,8 км тепловых сетей на ул. Москворецкая и реконструкция 5,7 км сетей на ул. Красная до ул. Москворецкая, ул. Москворецкая до п-к Маяковского.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 2 тыс. человек.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.