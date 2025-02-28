В 2025 году в Красногорске обновят 17 детских площадок

В Красногорске прошло заседание штаба по благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе округа.

Детские площадки обновят в Красногорске, Нахабино, Путилково, Тимошкине и Дмитровском. В 2025 году также будет заменено асфальтовое покрытие в 18 дворах и созданы более 20 дорожек.

Изменения войдут в программу обновления общественных пространств Красногорска. При этом будут учтены основные интересы и пожелания жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.