В 2025 году в Красногорске обновят 17 детских площадок
Фото - © Администрация ГО Красногорск
В Красногорске прошло заседание штаба по благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе округа.
Детские площадки обновят в Красногорске, Нахабино, Путилково, Тимошкине и Дмитровском. В 2025 году также будет заменено асфальтовое покрытие в 18 дворах и созданы более 20 дорожек.
Изменения войдут в программу обновления общественных пространств Красногорска. При этом будут учтены основные интересы и пожелания жителей округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.