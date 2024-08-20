В 2025 году планируется реконструкция насосной станции в Щелкове

До этого момента Щелковский водоканал был вынужден постоянно ремонтировать существующую станцию мощностью 400 кубометров стоков в сутки. Застройщик микрорайона Восточный в Больших Жеребцах не выполнил свои обязательства и построил сооружения, не соответствующие современным строительным нормам. Из-за этого на станции время от времени возникают технологические сбои.

На этой неделе водоканал заменил один из двух насосов на КНС. Кроме того, дополнительную нагрузку на станцию накладывает ливневая канализация. Вместе с осадками в неё попадает грунт и песок, что приводит к быстрому износу насосов.

Во время совещания на Свирской, 1 генеральный директор «Щёлковского Водоканала» Андрей Кононов и руководство УК «Гарант сервис парк», которая обслуживает дома в Восточном, договорились провести совместное обследование сетей водоснабжения и канализации. Это необходимо для того, чтобы исключить подтопления подвалов ливневыми стоками.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.