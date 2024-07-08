В 2 тыс квартир Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

С начала года УК Московской области отработали более 2 тыс. задач по приведению параметров температуры горячей воды в квартиры в соответствие с нормативным значением. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, температура горячей воды в квартире должна быть не менее 60 градусов. Невыполнение этих стандартов может привести к размножению бактерий при недостаточной температуре или к возможным ожогам, а также износу систем водоснабжения в случае превышения установленных параметров.

Если в квартире есть отклонения температурных показателей горячей воды, необходимо связаться со своей управляющей компанией или сообщить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.