В 2 деревнях Серпухова повысили надежность и качество электроснабжения жителей

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в городском округе Серпухов в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Так, энергетики завершили капитальный ремонт кабельно-воздушной линии 6 кВ, отходящей от распределительного пункта, запитанного от питающего центра 220 кВ «Ока». Были заменены 20 деревянных опор на железобетонные, более 1 100 метров неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками и более продолжительным межремонтным периодом.

Благодаря выполненным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у потребителей деревень Скрылья и Глазово, где в настоящее время проживает около 800 человек.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. В связи с этим мы организовали масштабную работу по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов, куда входит капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи, питающих котельные. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.