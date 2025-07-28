В 190 МКД Подмосковья капитально отремонтировали фасады с начала года

Строители фонда капитального ремонта с начала года привели в порядок фасады в 190 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Больше всего работ завершено в округах:

Можайский 24 МКД;

Красногорск 19 МКД;

Серпухов 18 МКД;

Балашиха 13 МКД;

Одинцовский 12 МКД.

Капитальный ремонт фасадов — это комплекс работ, направленных на восстановление технического состояния зданий, повышение энергоэффективности и улучшение внешнего облика с использованием современных технологий и качественных материалов.

Этапы ремонта:

подготовка поверхности: очистка, ремонт основания, грунтовка;

утепление;

отделка, в нее входит штукатурка, окраска, облицовка, нанесение декоративных элементов;

дополнительные работы: гидроизоляция, устройство водосточной системы, ремонт балконов и лоджий.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта.

Проверить включение вашего дома в программу капитального ремонта и сроки проведения работ можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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