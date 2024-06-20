В 1,5 тыс подъездах Подмосковья отремонтировали окна с января

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проконтролировали отработку 1,5 тыс. задач по ремонту окон в подъездах с начала года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас в регионе активно ведется подготовка многоквартирных домов к зиме. Управляющие компании обязаны проверить работоспособность отопления в местах общего пользования, а также состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление, также следует исключить все прорехи и щели — они снижают энергоэффективность дома», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Основные проблемы при содержании окон: повреждение стекол; нарушения герметичности; неплотное прилегание оконной коробки к стене; проблемы с фурнитурой — заедают створки, не открываются форточки.

При повреждениях окон в подъезде нужно обращаться в свою управляющую компанию. Ремонт окон в местах общего пользования выполняется управляющей организацией незамедлительно с момента обращения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.