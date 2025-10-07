В 1,5 тыс МКД Подмосковья полностью завершили капитальный ремонт

Краткосрочный план реализации программы на 2023–2025 годы включает 7 246 домов. В 2023 году ФКР отремонтировал 365 МКД, в 2024-м план включал 2 625 домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

После актуализации КПР на 1 октября в 2025 году подрядные организации Фонда капитального ремонта Московской области должны отремонтировать 3 157 домов — об этом доложил губернатору Андрею Воробьеву на еженедельном оперативном совещании генеральный директор Фонда Дмитрий Сватковский.

Полностью закончен ремонт в 1 522 МКД Подмосковья. К выполнению 847 МКД, из них более чем 70-процентную готовность имеют 294 дома, в догоняющем графике 553 МКД.

По результатам работы муниципальных штабов сформирован рейтинг ОМСУ, согласно которому выполнение КПР свыше 60% в 33 муниципалитетах.

В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду с 18 сентября подрядными организациями ФКР закончен ремонт в 97 домах. На особом контроле работы по капремонту центрального отопления, кровель и мокрых фасадов.

По результатам проведенного анализа были приняты следующие решения:

формирование КПР на следующий год необходимо завершать до 1 октября текущего года, контракты разыгрывать до 1 декабря текущего года;

обязательное обследование технического состояния всех домов из КПР 2027–2028 годов;

заключение договоров по принципу «1 дом — 1 подрядчик», контрактация на 1 год;

включение в реестр квалифицированных подрядных организаций МУП (МКУ).

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. Задача муниципалитетов при формировании КПР на 2026 год — подсветить самые актуальные МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.