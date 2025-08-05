В 13 регионах выбрали операторов по вывозу мусора

В текущем году в 13 регионах России были проведены конкурсы по выбору региональных операторов. Эти организации занимаются вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и их доставкой к местам сортировки, переработки или захоронения, сообщает пресс-служба РЭО.

«Регоператоры являются ключевыми участниками системы обращения с ТКО. На них возложена функция по вывозу коммунальных отходов с контейнерных площадок, важно, чтобы эта услуга выполнялась своевременно. С начала года состоялось 32 конкурса в таких регионах, как Алтайский край, Воронежская область, Краснодарский край, Магаданская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Хабаровский край», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В восьми регионах (Алтайский край, Воронежская, Магаданская, Свердловская, Ульяновская области, Республика Алтай, Ставропольский и Хабаровский края) отбор проводился в 17 зонах деятельности операторов. В Дагестане и Ингушетии конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок и будет проведен позже.

В Оренбургской области выбор регоператора еще продолжается: прием заявок открыт до 18 августа 2025 года.

«По итогам мониторинга РЭО на июль 2025 года, в России существует 274 зоны деятельности регоператоров. Из них в 264 зонах коммунальную услугу оказывают 184 регоператора. Как правило, регоператоров выбирают на 10 лет, однако если они участвуют (инвестируют) в строительство (реконструкцию) объектов обращения с ТКО, то по решению правительства региона статус регионального оператора может быть однократно продлен еще на 5 лет», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение эффективной системы обращения с ТКО в стране. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% вторичных ресурсов.