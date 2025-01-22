В 112 многоквартирных домах Красногорска проведут капремонт газоснабжения в 2025 году

В 2025 году в Красногорске будет проведен капитальный ремонт систем газоснабжения в 112 многоквартирных домах. Капремонт обычно включает в себя: установку в квартирах современных систем автоматического контроля загазованности со специализированными датчиками и клапанами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

А для еще большего повышения безопасности ставятся газовые краны с тройной защитой от случайного открытия, утечки и, конечно, что самое важное, взрыва.

По информации от министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, полный список адресов в открытом доступе можно найти на интерактивной карте фонда капитального ремонта.

По общепринятым стандартам ЖКХ после 30 лет эксплуатации газопровода требуется либо техническое диагностирование, либо замена. Поэтому не только в Красногорске, но и по всей Московской области в этом году планируются масштабные мероприятия по ремонту систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.