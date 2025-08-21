В 11 округах Подмосковья проверили результаты работ по модернизации объектов ЖКХ

С целью контроля реализации мероприятий инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций отраслевые специалисты министерства ЖКХ Московской области регулярно проводят выездные обследования. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За 7 месяцев плановые выезды на канализационные насосные станции, водозаборные узлы, сети водоснабжения и водоотведения прошли в Кашире, Сергиевом Посаде, Жуковском, Протвино, Долгопрудном, Мытищах и Серпухове.

В ходе мероприятий проведены документарные проверки и контрольно-измерительные мероприятия совместно с экспертами строительного контроля.

«Наши специалисты регулярно выезжают на объекты водоснабжения и водоотведения для освидетельствования реализованных мероприятий по инвестпрограммам РСО. Помимо заранее утвержденных проверок проходят и внеплановые выезды по заявкам органов местного самоуправления. В первом полугодии такие уже прошли в Пушкино, Щелково, Воскресенске, Ивантеевке и Мытищах. Перечень мероприятий составляется ежегодно, предварительный план на 2026 год уже разработан. Его утверждение планируется до 1 ноября», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

По итогам проверок сформированы акты, содержащие информацию о соотвествии средств, выделенных по инвестиционной программе, фактически потраченным ресурсам.

В случае выявления нарушений, акты проверок также могут являться основой для мер прокурорского реагирования.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.