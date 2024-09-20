В 11 домах Ленинского округа заменили систему газопровода

В рамках краткосрочной региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» с начала 2024 года в 11 домах Ленинского городского округа произвели замену системы газопровода с установлением датчиков контроля загазованности в каждой квартире, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Усиление контроля за соблюдением газовой безопасности особенно актуально. Данная региональная программа позволила нам в 11 домах нашего округа завершить в этом году замену системы газопровода. Это стало важным шагом к улучшению безопасности и надежности нашего газоснабжения. Мы продолжаем дальше работать над усовершенствованием инфраструктуры для комфорта наших жителей», — рассказывает заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

В 2023 году в Ленинском городском округе приборами контроля утечки газа оборудовали свыше 100 муниципальных квартир и порядка 1 000 частных. Также, в рамках проведения капитального ремонта с начала 2024 года были заменены два лифта в многоквартирном доме города Видное, в 23 муниципалитетах еще продолжаются работы. Планы капитального ремонта рассчитаны на 44 года до 2058 года.

«Буквально за два дня сотрудники газовой службы в нашей квартире смогли заменить старое оборудование на новое. Они установили датчики утечки газа, поменяли трубы. Теперь мы можем рассчитывать на более надежное и безопасное газоснабжение», — поделились с пресс-службой информацией жители округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.