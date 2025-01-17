В 1 262 МКД Подмосковья запланирован капремонт внутренних инженерных систем

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье фондом капитального ремонта Московской области в 2025 году планируется отремонтировать внутренние инженерные системы в 1 262 МКД. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Наибольшее внимание проведению работ по ремонту ВИС в городских округах Балашиха, Воскресенск, Красногорск, Лобня, Подольск, Одинцовский, Люберцы, Королев, Солнечногорск, а также в Раменском округе.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года специалистам удалось заменить внутренние инженерные коммуникации в более чем 5 тыс. многоквартирных домов», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Фонд капитального ремонта Московской области проводит ремонт внутридомовых инженерных систем, включая системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и внутренний противопожарный водопровод с заменой компонентов и оборудования.

По новым требованиям фонда капремонта Московской области внутриквартирные работы по замене ВИС проводятся исключительно в объеме допуска. Если жильцы не предоставят доступ в свои квартиры при капитальном ремонте внутренних инженерных коммуникаций, то представители фонда вправе составить акт недопуска. Отказ собственника может привести к серьезным последствиям для него, так как в случае аварии на этом участке суд обяжет такого собственника возместить весь ущерб.

Вы можете ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на главной странице сайта фонда капитального ремонта Московской области или в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.