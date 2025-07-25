Узнать свою очередь на получение соцжилья можно на портале госуслуг Подмосковья
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
На портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис, который позволяет онлайн узнать очередь на получение жилья по договору социального найма. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов — нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Сервис «Проверка очереди на получение социального жилья» находится на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для проверки очереди потребуются реквизиты документа о постановке на учет нуждающихся в жилье.
Претендовать на получение жилья по социальному найму могут малоимущие жители Московской области, постоянно проживающие в регионе не менее 5 лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они должны не иметь жилья для постоянного проживания, проживать в жилом помещении, площадь которого менее нормы, установленной в муниципальном образовании, и жить в квартире, доме или комнате, которые не отвечают требованиям, установленным для жилых помещений.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.
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