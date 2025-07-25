Узнать свою очередь на получение соцжилья можно на портале госуслуг Подмосковья

На портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис, который позволяет онлайн узнать очередь на получение жилья по договору социального найма. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов — нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Сервис «Проверка очереди на получение социального жилья» находится на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для проверки очереди потребуются реквизиты документа о постановке на учет нуждающихся в жилье.

Претендовать на получение жилья по социальному найму могут малоимущие жители Московской области, постоянно проживающие в регионе не менее 5 лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они должны не иметь жилья для постоянного проживания, проживать в жилом помещении, площадь которого менее нормы, установленной в муниципальном образовании, и жить в квартире, доме или комнате, которые не отвечают требованиям, установленным для жилых помещений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.

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