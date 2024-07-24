Утепление фасадов проводит управляющая компания в Коломне

«Были обращения жителей о том, что швы износились. Мы отрабатываем просьбу, чтобы улучшить жизнь наших жильцов. Для утепления фасада используются современные материалы, обладающие высокой теплоизоляцией и долговечностью», — сказал Сергей Михайлов, генеральный директор ДГХ Коломны.

Утепление фасада многоквартирного дома в Колычево было проведено в рамках текущего содержания и ремонта дома. Жители подают заявку в управляющую компанию, в квартиру приходит специалист с тепловизором, подтверждает замерами, что необходимо утеплить стены, составляет акт. После этого, если на счёте дома достаточно средств, адрес вносят в план работ.

Процесс это небыстрый. Сначала стену простукивают, запенивают щербины. Затем поверхность грунтуют, наносят клей для полистирольных плит, приклеивают сами плиты-утеплитель и фиксируют дюбелями. После того, как элементы надёжно зафиксированы, на них набивают сетку, а по ней наносят слой штукатурки. Сверху красят в цвет, близкий к основному тону фасада.

Толщина утеплителя — 60 мм. Чтобы между ним и стеной не попадала влага, наверху плиты устанавливают оцинкованный козырек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.