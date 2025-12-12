Установка счетчиков поможет избежать повышающего коэффициента

сегодня в 10:52

Вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг*: повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение увеличился с 1,5 до 3.

Для электроэнергии и горячего водоснабжения коэффициент 1,5 остается.

Повышающий коэффициент применяется автоматически, без поручения поставщика:

• при отсутствии прибора учета;

• при неисправности счетчика и выходе за межповерочный интервал;

• при недопуске исполнителя для проверки состояния счетчика и/или снятия показаний.

В этих случаях по истечении 3 месяцев плата за водоснабжение для жилых помещений рассчитывается исходя из нормативов с применением коэффициента.

Повышающий коэффициент не применяется, если в доме нет технических условий для установки приборов учета. Для составления акта об отсутствии технической возможности можно обратиться в управляющую компанию, а затем предоставить акт в МосОблЕИРЦ.

Во избежание повышения стоимости услуг рекомендуется установить приборы учета воды, проверить состояние счетчиков, при необходимости провести их поверку или замену.

Проконсультироваться по вопросам замены и поверки счетчиков можно

— в офисах и на сайте расчетного центра,

— в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

— по телефону 8-499-444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.